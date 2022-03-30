Dolar
14.68
Euro
16.36
Altın
1,924.64
ETH/USDT
3,401.40
BTC/USDT
47,241.00
BIST 100
2,229.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Türkiye, AB ile gümrük birliğini neden güncellemek istiyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 30.03.2022
Türkiye, AB ile gümrük birliğini neden güncellemek istiyor?

Ankara

Türkiye, AB ile gümrük birliğini neden güncellemek istiyor? 26 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hangi konuları kapsamalı? AB nasıl karşılık veriyor? Türkiye’nin küresel diplomaside son dönemde yükselen yıldızı Brüksel’de karşılık buldu mu? SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada yaklaşık 405 milyon öğrenci hala Kovid-19 kapanmalarından etkileniyor
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürmesine rağmen tedbirler kaldırılıyor
Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı
AB'nin sağlık yetkilisi Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu

Benzer haberler

NATO Zirvesi: Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisinden Küresel Güvenliğe

NATO Zirvesi: Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisinden Küresel Güvenliğe

Türkiye, AB ile gümrük birliğini neden güncellemek istiyor?

Türkiye bu yıl nasıl bir kış geçirdi?

Türkiye’nin küresel lojistikteki yeri

Türkiye’nin küresel lojistikteki yeri
Dijital Dergicilik Okulu, genç editörler yetiştiriyor

Dijital Dergicilik Okulu, genç editörler yetiştiriyor
İngiltere’nin Ukrayna-Rusya savaşına yaklaşımı

İngiltere’nin Ukrayna-Rusya savaşına yaklaşımı