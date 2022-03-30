Türkiye, AB ile gümrük birliğini neden güncellemek istiyor?
Ankara
Türkiye, AB ile gümrük birliğini neden güncellemek istiyor? 26 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi hangi konuları kapsamalı? AB nasıl karşılık veriyor? Türkiye’nin küresel diplomaside son dönemde yükselen yıldızı Brüksel’de karşılık buldu mu? SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.