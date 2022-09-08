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Trump’ın FBI ile savaşı

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.09.2022
Trump’ın FBI ile savaşı

FBI, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde 184 gizli belge bulunduğunu açıkladı. Trump hakkında yürütülen soruşturmayı ve bu soruşturmanın ABD siyasetini nasıl etkilediğini Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk.

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