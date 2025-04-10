Trump, dünya ekonomisini ne kadar dönüştürebilir?
Ankara
ABD’nin başlattığı ticaret savaşında dün keskin bir dönüş yaşandı. Başkan Trump, Çin dışındaki ülkelerden ithalata getirdiği gümrük vergilerini 90 gün dondurdu. ABD Başkanı Trump’ın ülkesine ithalatı zorlaştırarak neyi amaçladığını, küresel ekonominin nasıl değişeceğini ve ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceğini Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.