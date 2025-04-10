Dolar
37.92
Euro
42.10
Altın
3,123.82
ETH/USDT
1,595.20
BTC/USDT
81,828.00
BIST 100
9,479.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van’da Kalkınma Ajansları Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorum İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Buldan ve İstanbul Milletvekili Önder'i kabul etti
logo
Podcast

Trump, dünya ekonomisini ne kadar dönüştürebilir?

Faruk Çalışkan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Trump, dünya ekonomisini ne kadar dönüştürebilir?

Ankara

ABD’nin başlattığı ticaret savaşında dün keskin bir dönüş yaşandı. Başkan Trump, Çin dışındaki ülkelerden ithalata getirdiği gümrük vergilerini 90 gün dondurdu. ABD Başkanı Trump’ın ülkesine ithalatı zorlaştırarak neyi amaçladığını, küresel ekonominin nasıl değişeceğini ve ülkeler arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceğini Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
"Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı" düzenlendi
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türkiye ile dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz
Bakan Yerlikaya: Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya devam etmektedir
İİT ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı yarın Antalya'da düzenlenecek

Benzer haberler

Trump, dünya ekonomisini ne kadar dönüştürebilir?

Trump, dünya ekonomisini ne kadar dönüştürebilir?

Yapay zeka robotu Grok, kutuplaşmanın aracı mı oluyor?

Netanyahu Oval Ofis’te aradığını buldu mu?

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin başarısı neye dayanıyor?

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin başarısı neye dayanıyor?
TRT2’de yayınlanan “Espas” programı kültür sanata nasıl bir açıdan bakıyor?

TRT2’de yayınlanan “Espas” programı kültür sanata nasıl bir açıdan bakıyor?
ABD yönetimi yabancı öğrencileri neden sınır dışı ediyor?

ABD yönetimi yabancı öğrencileri neden sınır dışı ediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet