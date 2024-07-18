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Trump’a düzenlenen suikast girişimi ABD’deki seçim sürecini nasıl etkiledi?

Tuba Memiş  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Trump’a düzenlenen suikast girişimi ABD’deki seçim sürecini nasıl etkiledi?

Ankara
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi süreci devam ediyor. Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, kendisine suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Trump, başkan yardımcısı adayını da açıkladı. Bu adayın 2016'da Trump'ı eleştiren J.D Vance olması dikkatleri çekti. Tüm detayları Anadolu Ajansı New York Muhabiri İslam Doğru ile konuştuk.

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