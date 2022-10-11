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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
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Torba kanun teklifinde neler var?

Öğrenim kredisi borçlarından sicil affına kadar bir dizi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Düzenlemeleri ve torba kanunun içeriğini Anadolu Ajansı Parlamento Muhabiri Sinan Uslu ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 11.10.2022
Torba kanun teklifinde neler var?

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