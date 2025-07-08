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Toplumsal hafızayı diri tutmak neden önemli?

Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğince hazırlanan "1990'lar Eski Türkiye Sergisi" neleri göz önüne seriyor? Toplumsal hafızayı canlı tutmak neden önemli? Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği Başkanı Eyüp Gökhan Özekin ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Toplumsal hafızayı diri tutmak neden önemli?

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