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İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı Batı Kudüs’te İsrail Meclisi önünde protesto gösterisi düzenleniyor.
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Tiyatronun ruhu nasıl anlaşılır?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, tiyatroculuğu, tiyatro oyun yazarlığını, tiyatro yönetmenliğini ve tiyatroya dair birçok şeyi Devlet Sanatçısı Ulviye Karaca ile konuştuk.

27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Tiyatronun ruhu nasıl anlaşılır?

Meteorolojiden zirai don uyarısı
Kuzey, iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi
Teröristlerle fotoğrafı bulunduğu iddia edilen doktora 15 yıla kadar hapis istemi
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