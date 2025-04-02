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Tekstilin çevreye verdiği zararlar kontrol edilebilir mi?

Karbon salınımı, su sarfiyatı ve bıraktığı dönüştürülemeyen atıklar sebebiyle dikkat çeken tekstil sektörüne çevreci bakış nasıl mümkün olabilir? Denim Kültürü Küratörü Lamia Aylin Çetinkaya ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Tekstilin çevreye verdiği zararlar kontrol edilebilir mi?

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