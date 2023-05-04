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TEKNOFEST 2023 nasıl geçti?

Sefa Şengül  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
TEKNOFEST 2023 nasıl geçti?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 27 Nisan’da kapılarını 7. Kez İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerine açmıştı. Havacılık ve savunma alanındaki ürünlerin yanı sıra gençlerin projelerinin de sergilendiği TEKNOFEST’i tüm detaylarıyla mercek altına aldık.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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