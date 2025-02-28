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Tekno-Politika çağında dönüşüm ABD’den mi başlayacak?

Tuba Memiş Çürük  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Tekno-Politika çağında dönüşüm ABD’den mi başlayacak?

Ankara
Yapay zeka sadece teknolojiyi değil, küresel güç dengelerini de değiştiriyor. ABD, Yapay Zeka Bakanlığı’nı kurarak dijital egemenliğini pekiştirirken, Çin çip savaşlarında güçlü hamleler yapıyor. Silikon Vadisi, artık yalnızca teknoloji üretmiyor, politik kararları da şekillendiriyor, yeni güç merkezleri inşa ediyor. Hükümetler mi, yoksa kodlarla yazılmış bir sistem mi? Tekno-politikanın tüm bilinmeyenlerini, Anadolu Ajansı Muhabiri Büşra Begçecanlı ile konuştuk.

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