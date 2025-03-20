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Suriye’deki devrimin “en uzun haftası” nasıl geçti?

Faruk Çalışkan  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Suriye’deki devrimin “en uzun haftası” nasıl geçti?

Ankara

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinden sonra kurulan geçici yönetim, ülkenin Akdeniz sahilinde eski rejim unsurlarının çıkardığı olaylara nasıl karşılık verdi? Suriye’de geçiş sürecinin önündeki sorunlara dair ORSAM’ın yayımladığı raporun yazarı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurullah Çakmaktaş ile konuştuk.

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