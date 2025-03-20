Suriye’deki devrimin “en uzun haftası” nasıl geçti?
Ankara
Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinden sonra kurulan geçici yönetim, ülkenin Akdeniz sahilinde eski rejim unsurlarının çıkardığı olaylara nasıl karşılık verdi? Suriye’de geçiş sürecinin önündeki sorunlara dair ORSAM’ın yayımladığı raporun yazarı, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurullah Çakmaktaş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.