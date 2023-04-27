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Sudan’da Birleşmiş Milletler müdahalesini zora sokan durum ne?

Ömer Faruk Çalışkan  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Sudan’da Birleşmiş Milletler müdahalesini zora sokan durum ne?

Sudan’da ordu ve paramiliter Hızlı Destek Gücü arasındaki çatışmalara verilen ara, ülkeden tahliyeleri hızlandırdı. Ülkedeki gelişmelerin uluslararası düzene muhtemel etkileri de giderek belirginleşiyor. Hartum’dan gazeteci Ahmed Osama Satti ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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