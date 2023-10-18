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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bileck’te “Seramik Sağlık Gereçleri 5. Üretim Tesisi Açılış Töreni”nde konuşuyor
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Sosyal medyada dezenformasyondan nasıl uzak durabiliriz?

Sefa Şengül  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Sosyal medyada dezenformasyondan nasıl uzak durabiliriz?

İsrail-Filistin çatışması sebebiyle sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadele edilebildi mi? Yanlış bilginin odağı nedir? Doğruya nasıl ulaşılır? Anadolu Ajansı Teyit Haberleri Müdürü Ömer Faruk Görçin’le konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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