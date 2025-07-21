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Sosyal medya gençlerin beden algısını nasıl şekillendiriyor?

Son yıllarda genç kadınlar arasında yaygınlaşan anoreksiya nervoza hastalığının psikolojik nedenlerini ve toplumsal görünüm baskısının yeme bozuklukları üzerindeki etkilerini, Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Sosyal medya gençlerin beden algısını nasıl şekillendiriyor?

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