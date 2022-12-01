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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirilen antrenmanla sürdürüyor.
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Somali halkı hem kuraklıkla hem de terör örgütüyle mücadele ediyor

Başkent Mogadişu’da başkanlık sarayına çok yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırının ardından, Eş Şebab militanlarının güvenlik güçlerine 20 saat direnmesi halkı şoke etti. Mogadişu’daki Serbest Haberci Hodan Mohamed Abdullahi ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.12.2022
Somali halkı hem kuraklıkla hem de terör örgütüyle mücadele ediyor

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı
Anayasa Mahkemesinden aleni olmayan konuşması kaydedilen kişinin başvurusunda hak ihlali kararı
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