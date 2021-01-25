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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta “Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni”ne katılıyor
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Sincar operasyonu ne kadar yakın?

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Erbil ziyareti kapsamındaki yoğun temasları ve sonrasında verilen mesajlar, Türkiye’nin uzun süredir “ikinci Kandil” olmasına izin verilmeyeceğini söylediği Sincar’a yeni operasyonun elinin kulağında olduğunu gösterdi.

Halil İbrahim Ciğer   | 25.01.2021
Sincar operasyonu ne kadar yakın?

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