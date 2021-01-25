Sincar operasyonu ne kadar yakın?
Milli Savunma Bakanı Akar’ın Erbil ziyareti kapsamındaki yoğun temasları ve sonrasında verilen mesajlar, Türkiye’nin uzun süredir “ikinci Kandil” olmasına izin verilmeyeceğini söylediği Sincar’a yeni operasyonun elinin kulağında olduğunu gösterdi.
Ankara
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