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Şair Zeynep Karaca’nın şiir yolculuğunu konuştuk

Genç şair Zeynep Karaca ile kişisel şiir yolculuğunu ve edebiyat dünyasında ‘kadın şair olur mu, olmaz mı?’ tartışmalarının yansımalarını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Şair Zeynep Karaca’nın şiir yolculuğunu konuştuk

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