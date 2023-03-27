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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve Milli Futbolcu Ivan Perisiç yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Türkiye maçına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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Protestoların devam ettiği İsrail’de son durum ne?

Tuba Memiş  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Protestoların devam ettiği İsrail’de son durum ne?

Ankara
İsrail’de, 6'lı Koalisyonun başbakanı Netanyahu’nun, yargının bazı yetkilerini Meclis’e devretmeye yönelik hamleleri gerginliğe yol açmıştı. Sokağa çıkan halk, protestolarına hız kesmeden devam ediyor. Peki İsrail’de son durum ne? Bundan sonraki süreçte İsrail’i neler bekliyor? Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Mücahit Aydemir anlattı.

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