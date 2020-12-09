Euro
9.46
Dolar
7.83
BIST 100
1,350.32
Altın
1,849.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Post-hegemonik dünyada ABD ve Biden yönetiminden beklentiler

Biden’ın performansıyla ilgili beklenti oluşturmadan önce siyaseten ciddi biçimde kutuplaşmış bir toplum, iki parti arasında bölünmüş devlet mekanizması ve iç bütünlüğü oldukça sorunlu bir Demokrat Parti ile yola çıkacağını hatırda tutmak gerekiyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 09.12.2020
Post-hegemonik dünyada ABD ve Biden yönetiminden beklentiler

Olta balıkçılığına 'sosyal mesafe' düzenlemesi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 293 bini geçti
Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı
Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak
İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Post-hegemonik dünyada ABD ve Biden yönetiminden beklentiler

Post-hegemonik dünyada ABD ve Biden yönetiminden beklentiler

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (9 Aralık 2020)

Görseller konuşuyor (09 Aralık 2020)

İran'ın Suriye'de mezhep odaklı stratejik hedefleri

İran'ın Suriye'de mezhep odaklı stratejik hedefleri
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (08 Aralık 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (08 Aralık 2020)
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (7 Aralık 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (7 Aralık 2020)