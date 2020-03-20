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Podcast - Koronavirüste son 24 saat (20 Mart 2020)

Yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye ve dünyada 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler...

20.03.2020
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (20 Mart 2020)

Anadolu Ajansının yeni Podcast hizmeti "Koronavirüs'te son 24 saat" ile dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Türkiye ve dünyada salgınla ilgili en son bilgilerin yanı sıra uyarılar, önlemler geniş biçimde aktarılıyor. 

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