Podcast - Koronavirüste son 24 saat (20 Mart 2020)
Yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye ve dünyada 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler...
Anadolu Ajansının yeni Podcast hizmeti "Koronavirüs'te son 24 saat" ile dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Türkiye ve dünyada salgınla ilgili en son bilgilerin yanı sıra uyarılar, önlemler geniş biçimde aktarılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.