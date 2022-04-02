Osmanlı ve Avrupa'da pandemiyle nasıl mücadele edildi?

2 yıl önce Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla yeniden yüzleştiğimiz pandemi gerçeği, yakın tarihte de kendini fazlasıyla göstermişti. Biz de özellikle 19. yüzyılda yaşanan büyük pandemiyi, söz konusu dönemde Avrupa ve Osmanlı'nın durumunu ve alınan tedbirleri Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr İsmail Yaşayanlar’la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.