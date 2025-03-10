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Osmanlı’da ramazan nasıl yaşanırdı?

Osmanlı döneminde Ramazan ayı nasıl geçerdi? Osmanlı sarayında ve tebaasında Ramazan adetleri nelerdi? Diş kirası kime verilirdi? Detayları, ‘Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları’ kitabının yazarı Fadime Aşık ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Osmanlı’da ramazan nasıl yaşanırdı?

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