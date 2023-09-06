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Orta Vadeli Program’da neler var?

Tuba Memiş  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Orta Vadeli Program’da neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Peki, OVP’de detaylar neler? Anadolu Ajansı Ekonomi Haberleri Müdürü Merve Özlem Çakır anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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