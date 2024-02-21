OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli "Sora" nedir?
Ankara
ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı. Henüz deneme aşamasında bulunan model, hangi özellikleri taşıyor? Sağladığı imkanları ve olası tehditleri Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.