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Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ve futbolcu Filip Panak , UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Galatasaray maçı öncesi Letna Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
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Podcast, Yapay zeka

OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli "Sora" nedir?

Betül Sümeyye Us  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli "Sora" nedir?

Ankara

ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı. Henüz deneme aşamasında bulunan model, hangi özellikleri taşıyor? Sağladığı imkanları ve olası tehditleri Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

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