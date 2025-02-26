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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Genel Merkezi’nde "Gazze İçin El Ele Yardım" kampanyası lansmanında konuşuyor
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Ocak ayında azalan yağışlar hasadı nasıl etkileyecek?

Ocak ayında ülke genelindeki yağışların azaldığı kaydedildi. Peki bu azalmanın tarlalara etkisi ne oldu? Çiftçiyi nasıl bir hasat bekliyor? Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Ocak ayında azalan yağışlar hasadı nasıl etkileyecek?

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