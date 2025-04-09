Dolar
38.01
Euro
42.04
Altın
3,048.37
ETH/USDT
1,458.00
BTC/USDT
76,823.00
BIST 100
9,366.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Netanyahu Oval Ofis’te aradığını buldu mu?

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’la Washington’daki görüşmesinde Türkiye, İran, ticaret ve Gazze Şeridi’ndeki soykırım konularında hangi cevapları aldı? AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Netanyahu Oval Ofis’te aradığını buldu mu?

Meteorolojiden zirai don uyarısı
Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 göçmenin yakalandığını bildirdi
Meteorolojiden Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

Yapay zeka robotu Grok, kutuplaşmanın aracı mı oluyor?

Yapay zeka robotu Grok, kutuplaşmanın aracı mı oluyor?

Netanyahu Oval Ofis’te aradığını buldu mu?

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin başarısı neye dayanıyor?

TRT2’de yayınlanan “Espas” programı kültür sanata nasıl bir açıdan bakıyor?

TRT2’de yayınlanan “Espas” programı kültür sanata nasıl bir açıdan bakıyor?
ABD yönetimi yabancı öğrencileri neden sınır dışı ediyor?

ABD yönetimi yabancı öğrencileri neden sınır dışı ediyor?
Türkiye’nin Suriye’de olası askeri varlığı İsrail’i neden rahatsız etti?

Türkiye’nin Suriye’de olası askeri varlığı İsrail’i neden rahatsız etti?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet