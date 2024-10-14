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Naci el-Ali'nin “Hanzala” çizimleri nasıl bir araya geldi?

Ümmühan Atak  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Naci el-Ali'nin “Hanzala” çizimleri nasıl bir araya geldi?

Ankara

37 yıl önce uğradığı suikast sonucu öldürülen Filistinli sanatçı Naci el-Ali'nin karikatürleri, “Filistin Direnişinde Hanzala” adıyla bir albümde toplandı. 230 eserin yer aldığı albümün sanat yönetmeni Samed Karagöz ile Naci el-Ali'nin Filistin davasına kattığı değeri ve dünyaca bilinen “Hanzala” karakterinin önemini konuştuk.

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