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Müslümanlar için Aşure Günü’nün önemi nedir?

Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan bu günün önemini, Eğitimci ve Yazar Mehmet Fatih Çıtlak ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Müslümanlar için Aşure Günü’nün önemi nedir?

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