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Mihail Gorbaçov kimdir?

Eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti. Mihail Gorbaçov’u Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 02.09.2022
Mihail Gorbaçov kimdir?

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