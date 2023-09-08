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Malatya'daki çapraz karaciğer nakli nasıl yapıldı?

Betül Sümeyye Us  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Malatya'daki çapraz karaciğer nakli nasıl yapıldı?

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen çapraz karaciğer nakilleriyle 7 hasta sağlığına kavuştu. Naklin yapıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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