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MAHREÇ: DÜNYA - Türk heyetinin Libya çıkarması

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 06.05.2021
MAHREÇ: DÜNYA - Türk heyetinin Libya çıkarması

Libya'daki geçiş hükümeti Türkiye'nin diplomasi, savunma ve istihbarat konularındaki en yüksek yetkililerini ağırladı bu hafta. Ziyaretin hem Libya hem de ötesindeki yankılarını ve ortaya çıkan sıcak tartışmaları Trablus'taki Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk.

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