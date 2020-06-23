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Macron 28 Haziran’dan sonra 2022’ye odaklanıyor

Dünya ekonomisine ağır darbe indiren salgının, Fransa gibi ekonomik ve toplumsal sorunlarla çalkalanan ve bu süreçte uzun süre genel ve kesintisiz karantina uygulamak zorunda kalan ülkelere faturasının daha da ağır olduğunu kabul etmek gerekir.

23.06.2020
Macron 28 Haziran’dan sonra 2022’ye odaklanıyor

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