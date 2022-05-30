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Lideri değişen BAE’nin jeopolitik analizi

Ömer Faruk Çalışkan   | 30.05.2022
Lideri değişen BAE’nin jeopolitik analizi

Ankara

Çok sayıda bölgesel anlaşmazlığa dahil olan Körfez’in zengin ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) birçok konuda tutumunu gözden geçirdiği sırada Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti ve yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE’nin Körfez’deki rolünü, bölgesel dengeleri ve Türkiye-BAE ilişkilerini Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ile konuştuk.

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