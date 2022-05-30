Lideri değişen BAE’nin jeopolitik analizi

Ankara
Çok sayıda bölgesel anlaşmazlığa dahil olan Körfez’in zengin ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) birçok konuda tutumunu gözden geçirdiği sırada Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti ve yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.
BAE’nin Körfez’deki rolünü, bölgesel dengeleri ve Türkiye-BAE ilişkilerini Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.