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Libya'daki barış sürecinde en kritik günler

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

20.11.2020
Libya'daki barış sürecinde en kritik günler

Libya'da ateşkes var, anlaşma yok. Yaklaşık bir yıl sonra yapılmasında uzlaşılan seçimlere kadar geçiş sürecinin kimlere emanet edileceğine dair pazarlık en kritik günlere giriyor.

Libya'da çözülmesi gereken konuları, Türkiye'nin süreçteki rolünü, Libyalıların beklentilerini Anadolu Ajansı'nın Libya muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk.

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