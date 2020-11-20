Libya'daki barış sürecinde en kritik günler
Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.
Libya'da ateşkes var, anlaşma yok. Yaklaşık bir yıl sonra yapılmasında uzlaşılan seçimlere kadar geçiş sürecinin kimlere emanet edileceğine dair pazarlık en kritik günlere giriyor.
Libya'da çözülmesi gereken konuları, Türkiye'nin süreçteki rolünü, Libyalıların beklentilerini Anadolu Ajansı'nın Libya muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk.
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