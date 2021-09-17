Libya’da seçim bilmecesi
Trablus’daki geçiş hükümeti 24 Aralık’ta seçimleri yapma misyonunu yerine getirmeye çalışırken ülkenin doğusuna hükmeden Hafter kampı yeni emrivakilerle süreci baltalıyor. Trablus’daki AA muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk.
Trablus’daki geçiş hükümeti 24 Aralık’ta seçimleri yapma misyonunu yerine getirmeye çalışırken ülkenin doğusuna hükmeden Hafter kampı yeni emrivakilerle süreci baltalıyor. Ülkenin fiilen bölünmüş olması ve sandık konusundaki hukuki altyapı üzerinde hala bir sürü tartışmanın devam etmesi seçimlerin yapılacağına dair kuşkuları arttırıyor. Trablus’daki AA muhabiri Mücahit Aydemir ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.