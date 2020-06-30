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Latin Amerika’nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19

19. yüzyılda kavuştukları bağımsızlıklarından bu yana gelir dağılımı eşitsizliği, istihdam, sağlık ve eğitim konularında ciddi sorunları bulunan Latin Amerika ülkeleri bu kez topluca tarihlerinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor.

30.06.2020
Latin Amerika’nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19 nedeniyle her gün ortalama 1033 kişi öldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden aşı tarihi öngörüsü

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