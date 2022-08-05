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Kutuplarda buzların erimesi nelere yol açacak?

2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne çıkan bilim heyeti 22 gün süren yolculuğun ardından Türkiye’ye döndü. Sefer katılımcıları, Barents Denizi’nde 24 farklı örnekleme noktasında 14 farklı proje için bilimsel araştırmalarını tamamladı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 05.08.2022
Kutuplarda buzların erimesi nelere yol açacak?

Ankara

2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri ve Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ile bilim seferini, kutuplarda buzların erimesinin boyutlarını ve kutuplarda buzların erimesinin ne tür sonuçlar getirebileceğini konuştuk.

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