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Küresel Mülteci Forumu’nda Gazze’de yaşananlar öne çıktı

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Küresel Mülteci Forumu’nda Gazze’de yaşananlar öne çıktı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin dört yılda bir düzenlediği “Küresel Mülteci Forumu”nda, dünyadaki mültecilerin durumu konu ediliyor. Gazze için acil ateşkes çağrısında da bulunulan forumda neler konuşulduğunu, Anadolu Ajansı Cenevre Muhabiri Muhammet İkbal Arslan’la konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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