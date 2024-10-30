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Küresel ısınmanın hasarı, neden kutuplardan yayılıyor?

Rusya’nın Kuzey Kutbu’na yakın bölgelerinde küresel ısınmanın hasarını tespit etme ve çözüm üretme amacıyla başlatılan projenin başındaki Prof. Dr. Orhan İnce ile hem gözlemlerini hem de olumsuz senaryoları konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Küresel ısınmanın hasarı, neden kutuplardan yayılıyor?

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