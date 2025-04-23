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Küresel ısınma Türkiye’ye neler getiriyor?

İklim değişikliğinin insan hayatına, şehirlere, güvenlik stratejilerine etkilerini Türkiye nasıl yaşayacak? İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl’la konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Küresel ısınma Türkiye’ye neler getiriyor?

Spor federasyonlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
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