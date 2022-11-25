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Küresel iklim krizinden çocuklar nasıl etkiliyor?

Küresel ısınmanın hem gıda güvenliğine hem de temel ihtiyaçlara yönelttiği tehdit, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki çocukları ve kadınları hedef alıyor. Bütün Çocuklar Bizim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytül Yüksel ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 25.11.2022
Küresel iklim krizinden çocuklar nasıl etkiliyor?

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