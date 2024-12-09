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Kuantum bilgisayarlar geleceği nasıl inşa edecek?

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçti. Kuantum teknolojisi nedir? Kuantum bilgisayarlar hangi alanlarda nasıl fırsatlar sunacak? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Türkpençe ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Kuantum bilgisayarlar geleceği nasıl inşa edecek?

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