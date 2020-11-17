Kovid-19'un küresel ekonomide çok boyutlu tahribatı
Sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibarıyla küresel ekonomik krize de dönüşen Kovid-19'un küresel ekonomilere maliyetinin 2020 ve 2021'de 8,5 trilyon doları bularak büyüklük itibarıyla 2008 küresel finans krizini de aşması bekleniyor.
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