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Kovid-19'un küresel ekonomide çok boyutlu tahribatı

Sağlık krizi gibi görünse de etkileri itibarıyla küresel ekonomik krize de dönüşen Kovid-19'un küresel ekonomilere maliyetinin 2020 ve 2021'de 8,5 trilyon doları bularak büyüklük itibarıyla 2008 küresel finans krizini de aşması bekleniyor.

17.11.2020
Kovid-19'un küresel ekonomide çok boyutlu tahribatı

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