Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir
Kovid-19 salgınına ekonomik durgunluk, gelir eşitsizliği, siyasi krizler gibi kronik sorunlarla yakalanan ve salgından en kötü etkilenen bölgeler arasında yer alan Latin Amerika ülkelerinde 2020 yılının çok zor geçeceği aşikâr.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun