Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir

Kovid-19 salgınına ekonomik durgunluk, gelir eşitsizliği, siyasi krizler gibi kronik sorunlarla yakalanan ve salgından en kötü etkilenen bölgeler arasında yer alan Latin Amerika ülkelerinde 2020 yılının çok zor geçeceği aşikâr.

21.05.2020
Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir

İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir

Kovid-19 salgını Latin Amerika’yı yeni krizlere sürükleyebilir

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (21 Mayıs 2020)

Vatiyye yenilgisi BAE'nin Libya hesaplarını bozdu

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (20 Mayıs 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (20 Mayıs 2020)
Görseller konuşuyor

Görseller konuşuyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Mayıs 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Mayıs 2020)