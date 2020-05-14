Kovid-19 gölgesinde Konfüçyüs Enstitüleri'nin akıbeti
2004’ten bugüne 16 yıl gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyada faaliyet gösterir hale gelen Konfüçyüs Enstitüleri, Çin'in farklı ülkelerdeki ekonomik yayılmacılığına kıyasla daha geç başladığı kültürel faaliyetlerinin ilk adımını oluşturuyor.
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