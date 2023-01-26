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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-1 bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı’nın imza törenine katılıyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sürdürüyor.
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Kobe Bryant'ın başarıları ve kariyerindeki unutulmaz anları

Tuba Memiş   | 26.01.2023
Kobe Bryant'ın başarıları ve kariyerindeki unutulmaz anları

ABD Basketbol Ligi NBA’in yıldızı Kobe Bryant’ın ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Bryant, 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı. Biz de onun sporcu kimliğini, bıraktığı mirası ve kariyerinin o unutulmaz anlarını, Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hüseyin Burak Demirer ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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