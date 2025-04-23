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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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İstanbul’daki deprem neyin habercisi?

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin nasıl anlaşılması gerektiğini, Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İstanbul’daki deprem neyin habercisi?

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