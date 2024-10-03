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İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı, Gazzeli çocukları nasıl etkiliyor?

7 Ekim’den bu yana her gün bomba sesleriyle uyanan, ailesini, arkadaşlarını kaybeden, açlık ve hastalıklarla mücadele eden çocukları, Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED) Başkan Yardımcısı ve Psikolog Merve Özdenler ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı, Gazzeli çocukları nasıl etkiliyor?

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