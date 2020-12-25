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İsrail'de neler oluyor?

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 25.12.2020
İsrail'de neler oluyor?

İsrail'de erken seçim kararı Netanyahu'nun olmadığı yeni bir döneme işaret ediyor mu?

ABD'de Trump'ın gidişi İsrail'i ve Arap devletleriyle normalleşme planlarını nasıl etkileyecek?

Filistinliler yeni dönemden neler bekliyor?

Bu haftaki programa Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, Kudüs'ten katılıyor.

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