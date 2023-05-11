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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’in Aydıncık ilçesinde halka hitap ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Esenyurt sandık ve okul sorumlularıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de ‘’Sivaslılar Buluşması’’ programında konuşuyor.
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İspanya’daki kuraklığın Avrupa ekonomisine etkisi nasıl?

Ömer Faruk Çalışkan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
İspanya’daki kuraklığın Avrupa ekonomisine etkisi nasıl?

Avrupa’nın en önemli gıda tedarikçilerinden, tarım ülkesi İspanya’daki kuraklık hem günlük yaşamı hem de üretimi derinden etkilemeye başladı. Orman yangınları da bir başka tehlike. Anadolu Ajansı Madrid Muhabiri Şenhan Bolelli anlatıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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